Nagy Kaland Napja a Sobri Jóska Élményparkban

Az esemény azóta is az összefogásról és a családok támogatásáról szól. A Családbarát Magyarország Központtal való együttműködésüknek köszönhetően pedig a park elnyerte a Családbarát Hely védjegyet is.
A Nagy Kaland Napját a Sobri Jóska Bakonyi Kaland- és Élménypark indította el 2016-ban azzal a céllal, hogy egy felejthetetlen napot ajándékozzon a leginkább rászoruló családoknak.
Az esemény azóta is az összefogásról és a családok támogatásáról szól. A Családbarát Magyarország Központtal való együttműködésüknek köszönhetően pedig a park elnyerte a Családbarát Hely védjegyet is.