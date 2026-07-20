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Nagy Kaland Napja a Sobri Jóska Élményparkban

A Nagy Kaland Napját a Sobri Jóska Bakonyi Kaland- és Élménypark indította el 2016-ban azzal a céllal, hogy egy felejthetetlen napot ajándékozzon a leginkább rászoruló családoknak.

  • Radar
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Az esemény azóta is az összefogásról és a családok támogatásáról szól. A Családbarát Magyarország Központtal való együttműködésüknek köszönhetően pedig a park elnyerte a Családbarát Hely védjegyet is.

 

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