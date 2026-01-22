NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Itt az igazság József Attiláról

A magyar irodalom egyik legmeghatározóbb alakja. Generációk nőttek fel a versein.Költészete évtizedeken át formálta a magyar gondolkodást. Ő József Attila – nemzeti ikon és kötelező tananyag. De vajon mennyit tudunk róla valójában? Mit gondolnak róla ma a magyarok? Azt, amit mindannyiunknak tanítottak az iskolában? Vagy létezik egy másik, kevésbé ismert igazság?

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Déri Stefi vendége Mező Gábor író, kutató, aki legújabb könyvében, Kiterítenek úgyis, József Attila életét és az őt körülvevő mozgalmárok világát vizsgálja – meglepően részletes, tényfeltáró módon. 

 

 

