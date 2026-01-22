Itt az igazság József Attiláról

A magyar irodalom egyik legmeghatározóbb alakja. Generációk nőttek fel a versein.Költészete évtizedeken át formálta a magyar gondolkodást. Ő József Attila – nemzeti ikon és kötelező tananyag. De vajon mennyit tudunk róla valójában? Mit gondolnak róla ma a magyarok? Azt, amit mindannyiunknak tanítottak az iskolában? Vagy létezik egy másik, kevésbé ismert igazság?
Déri Stefi vendége Mező Gábor író, kutató, aki legújabb könyvében, Kiterítenek úgyis, József Attila életét és az őt körülvevő mozgalmárok világát vizsgálja – meglepően részletes, tényfeltáró módon.