Sulyok Tamás átadta a Kossuth-díjakat: Kurtág György, Rúzsa Magdi és Pataky Attila a kitüntetettek között

A nemzeti ünnepen átadták a Kossuth-nagydíjat, amelyet Kurtág György vehetett át. Sulyok Tamás államfő a díjátadón Rúzsa Magdi és Pataky Attila munkásságát is elismerte. Beszédében hangsúlyozta: tanulnunk kell az 1848-as magyar kormány politikájából, mert a kultúra akkor is hidat képez, ha ideológiai viták osztanak meg minket. A nemzet magától értetődő egységének a felszínen is meg kell mutatkoznia, hogy a kötelék soha ne lazulhasson meg.