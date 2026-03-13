Célpontban az ukrán aranykonvoj és a tiszás szálak

A konvoj összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat – mintegy 28-30 milliárd forintot – szállított furgonokban, banki utalás helyett készpénzben.

A transzportot nem mindennapi figurák felügyelték: az ukrán titkosszolgálat egyik volt tábornoka és a légierő korábbi őrnagya irányította a katonai tapasztalattal rendelkező kísérőket. Míg az ukrán állami Takarékbank egyszerű tranzakcióról beszél, a szakértők értetlenül állnak a logisztika előtt: a szállítmány Ausztria felől, kerülő úton érkezett, elkerülve a rövidebb cseh vagy lengyel útvonalakat.

A botrány szálai közvetve a Tisza Párthoz vezethetnek. Az érintett ukrán bank jogi képviseletét az a Laczó Adrienn látja el, aki a párt alelnökével szoros kapcsolatban álló Horváth Lóránt ügyvédi irodájának dolgozója. Bár Magyar Péter „hülyeségnek” nevezi az ukrán befolyást, több gyanús jel is mutatkozik: a párt „Tisza Világ” applikációját ukrán fejlesztők készítették, és a pártelnök korábbi ukrajnai útját is egy olyan tanácsos szervezte, akit a Nemzetbiztonsági Bizottság is vizsgált. Kocsis Máté frakcióvezető szerint a lefoglalt összeg kísértetiesen egybevág egy országos választási kampány becsült költségeivel.

Az ügy diplomáciai feszültséget is szült. Volodimir Zelenszkij és egy volt ukrán biztonsági tiszt is brutális, személyes hangvételű fenyegetésekkel illette Orbán Viktort a szállítmány visszatartása és a magyar békepárti politika miatt. A kormány szerint tisztázni kell, hogy a „guruló dollárok” és az ukrán arany valóban a magyar választásokba való beavatkozást szolgálták volna-e, ahogy azt bizonyos ukrán sajtóértesülések állítják.





