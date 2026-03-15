Nézze nálunk! Békemenet és Orbán Viktor március 15-i beszéde élő közvetítésben a HírTV-n

Békemenet-gyülekező 9:00 órától az Elvis Presley téren

A március 15-i nemzeti ünnep idén is rendhagyó elemmel bővül: a központi rendezvényt a CÖF-CÖKA által szervezett Békemenet vezeti fel. A résztvevők reggel 9 órától gyülekeznek az Elvis Presley téren, majd a Margit híd érintésével vonulnak át a Parlament elé. Kovács Zoltán államtitkár szerint minden jel arra mutat, hogy az idei megmozdulás létszáma minden korábbit felülmúlhat, az érkezőket pedig nemcsak a közösségi élmény, hanem kiváló tavaszi idő is fogadja.

A HírTV stábja teljes erőbedobással követi az eseményeket.

Míg a helyszínen Palányi Nóra, Futó Boglárka, Szabó Réka és Heiter Livia tudósít a menet közepéből, addig a stúdióban M. Dobos Marianne és Velkovics Vilmos, valamint vendégeink elemzik a politikai összefüggéseket.

Az idei március 15-i megemlékezés központi eseménye Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszéde lesz,

amelyet ezúttal a Kossuth Lajos téren kísérhetnek figyelemmel.