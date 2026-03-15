Helyszíni tudósítás Nógrádból: Ez most a legfontosabb üzenet minden magyar család számára!

Az élő bejelentkezés Nyugat-Nógrádból megmutatta, hogyan ünnepel Nógrád vármegye. Miközben a szabadságharc hőseinkre emlékezünk, március 15 üzenete ma aktuálisabb, mint valaha. Balla Mihály országgyűlési képviselő a béke fontossága mellett érvelt, hangsúlyozva, hogy a sorsfordító időkben Magyarország biztonsága a legfontosabb. A közösség a történelmi múlthoz méltóan erősítette meg, hogy a nemzeti szuverenitás megőrzése minden mást felülír.