Rekordtömeg várható Budapesten! Kövesse élőben Orbán Viktor beszédét és a Békemenetet

A nemzeti ünnep alkalmából a Hír TV élő közvetítése már reggel elindul az Elvis Presley térről induló történelmi Békemenet helyszínéről. A tömeg a Kossuth Lajos téren csatlakozik a fő programhoz, ahol Orbán Viktor mond ünnepi beszédet. Stúdiónkban szakértőkkel fókuszálunk az orosz-ukrán háborúra és a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos problémákra. Az állami rendezvényeket élőben követhetik a képernyőkön és online, miközben riportereink a tömegből jelentkeznek.