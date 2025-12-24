Vallás és tudomány: a szent nap története

A szenteste december 24-e, a karácsony előestéje, amikor Magyarországon hagyományosan a családok együtt ünneplik Jézus születésének várását. A nap a karácsonyi időszak csúcspontja, amelyet a közös karácsonyfa-díszítés, az ünnepi vacsora elfogyasztása, ajándékozás és az éjféli mise jellemez. Ugyanezen a napon van Ádám és Éva névnapja is.

A háromkirályok – más néven napkeleti bölcsek vagy mágusok – a Biblia szerint egy különleges fényt az égen, az úgynevezett Betlehemi csillagot láthatták Jézus születésekor. Az evangélium (Máté 2:1–12) leírása szerint a csillag vezette őket Jeruzsálembe, majd Betlehembe, hogy tiszteletüket tegyék az újszülött királynál. A történet pontosan nem mondja el, hogy a csillag milyen természetű volt, így többféle magyarázat létezik: Csillagászati magyarázatok: valószínűleg egy ritka bolygóegyüttállás (pl. Jupiter és Szaturnusz), üstökös, vagy szupernóva lehetett. Szimbolikus/teológiai magyarázatok: a csillag Isten jeleként jelent meg, ami a Messiás eljövetelét jelzi.