NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvTudomány

A virológus szerint fokozottan figyelni kell a Nipah-vírust

Nincs ok az aggodalomra, de komolyan kell venni a Nipah-vírust, melynek korai kimutatásán már 4 éve dolgoznak Pécsett - mondta Kemenesi Gábor.

  • Híradó
  • 2 órája
  • Forrás: Hír TV
  • Fotó: frank60
Vágólapra másolva!

A Pécsi Tudományegyetem virológusa hozzátette: jelenleg is tudnak két aktív esetről Bangladesben, de mindkét alkalommal egészségügyi dolgozók betegedtek meg, akik szoros kapcsolatban voltak a fertőzöttekkel. Kemenesi Gábor hangsúlyozta: Pécsett már kutatják, hogy korai fázisban, pár óra leforgása alatt azonosítani tudják a betegeket. A Nipah-vírust egy gyümölcsevő denevér terjeszti, amit egyelőre Európába még nem hurcoltak be, de komolyan kell venni - tette hozzá a kutató.

 

Továbbiak a témában