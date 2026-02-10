A virológus szerint fokozottan figyelni kell a Nipah-vírust

A Pécsi Tudományegyetem virológusa hozzátette: jelenleg is tudnak két aktív esetről Bangladesben, de mindkét alkalommal egészségügyi dolgozók betegedtek meg, akik szoros kapcsolatban voltak a fertőzöttekkel. Kemenesi Gábor hangsúlyozta: Pécsett már kutatják, hogy korai fázisban, pár óra leforgása alatt azonosítani tudják a betegeket. A Nipah-vírust egy gyümölcsevő denevér terjeszti, amit egyelőre Európába még nem hurcoltak be, de komolyan kell venni - tette hozzá a kutató.