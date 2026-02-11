Nem csak egy eset: gyerekek, akik igazi hőssé váltak

Ez nem egyedi eset, az elmúlt időszakból hoztunk egy rövid összeállítást, milyen hőstetteket hajtottak végre a gyerekek.

Austin Appelbee családjával vakációzott Ausztrália nyugati partjainál. A fiú édesanyjával és két testvérével a bérelt kajakokkal és sup-okkal evezett, amikor hirtelen feltámadt a szél és besodorta őket a nyílt vízre. A váratlan helyzetben az anyának döntenie kellett, vagy ő úszik ki a partra segítséget kérni, vagy elküldi legnagyobb fiát, a 13 éves Austint.

Austin legalább 4 órán át úszott a háborgó tengerben, mígnem partot ért. A fiú példátlan bátorságról tett tanúbizonyságot, ezzel megmentve szerettei életét.

Az anya és két gyermeke mentőmellényben, a deszkákra kapaszkodva várták a segítséget. Ekkor már 14 kilométerre sodródtak a parttól. Este fél 9-kor érkezett meg a mentőhelikopter, és kimentették a bajba jutottakat.