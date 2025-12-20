A Pick Aréna lesz a béke szigete: élőben közvetítjük az év utolsó DPK nagygyűlését

Hatalmas érdeklődés övezi a Digitális Polgári Körök idei utolsó állomását, amelynek helyszíne Szeged lesz. Az esemény rangját jelzi, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra lép. A szegedi háborúellenes gyűlésen a várakozások szerint minden eddiginél nagyobb tömeg demonstrálja majd az egységet. A szervezők szerint a háborúellenes nagygyűlések célja, hogy a magyarok közösen utasítsák el a fegyveres konfliktusok eszkalációját.

