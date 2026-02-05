A vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit elősegíti egy hitelkonstrukció

A témával kapcsolatban ezek a kérdések kerültek elő az interjúban:

Mi a hitelprogram legfontosabb célja?

Pontosan milyen típusú fejlesztésekre igényelhető a hitel, és milyen energiamegtakarítási elvárások kapcsolódnak ezekhez?

Miért tekinthető ez a konstrukció különösen kedvezőnek a jelenlegi piaci finanszírozási környezetben?

Milyen módon járul hozzá a program az energiaköltségek csökkentésén túl a vállalkozások hosszú távú fenntarthatóságához és versenyképességéhez?