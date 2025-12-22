Felmérés: magabiztos előnnyel vezet a Fidesz–KDNP

A Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint a kormánypártok hónapról hónapra erősödnek, és 2025 végére 13 százalékpontos különbségre növelték előnyüket, így kedvező pozícióból kezdhetik a 2026-os évet. Egy most vasárnap tartott választáson hárompárti parlament alakulna: a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett kizárólag a Mi Hazánk Mozgalom lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt – derül ki a Magyar Társadalomkutató friss felméréséből.

A témában pedig kapcsoltuk Talabér Krisztiánt, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatóját.