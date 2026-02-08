Orbán Viktor: Brüsszel szándéka egyértelműnek tűnik

Arról a 2026-ban megválasztott kormány fog dönteni, hogy Magyarország háborúba megy-e vagy sem - jelentette ki a miniszterelnök szombaton, Szombathelyen a Háborúellenes-gyűlésen. Orbán Viktor kiemelte: Brüsszel szándéka egyértelműnek tűnik, miszerint háborúba akar menni. Arról pedig a külgazdasági és külügyminiszter beszélt, hogy Magyarország továbbra is kiáll a béke mellett.

Minden héten történik valami, ami közelebb visz bennünket a háborúhoz - mutatott rá a miniszterelnök a szombathelyi háborúellenes-gyűlésen. Orbán Viktor szerint az Európai Unió vezetői egy olyan tervet hajtanak végre amelynek elemei a diplomáciai kapcsolatok felszámolása, a sorkötelezettség visszaállítása, és a fegyvergyártás felpörgetése.

A kormányfő hozzátette: Ukrajnával együtt kell működni, de az uniós tagságukról szó sem lehet.