Magyar Péternek ukrán katonai hadművelet mintájára próbálják szervezni a kampányát

A Sajtóklubban Bayer Zsolt Huth Gergellyel, Gajdics Ottóval és Néző Lászlóval beszélte meg a hét legfontosabb bel- és külpolitikai eseményeit.

Katonai hadművelethez hasonlította a Tisza-féle „változás” véghezvitelét az elhíresült etyeki tiszás fórumon Tarr Zoltán. A Tisza alelnöke ráadásul az ukrán hadsereg külföldiek általi felkészítését hozta példaként mindehhez – magyarul elismerte, hogy a Tisza Párt ukrán mintára kampányol.

Eközben Mark Rutte a következő kijelentéseket tette Kijevben: Ukrajna támogatása iránti elkötelezettségünk rendíthetetlen. Csapatok a földön, repülőgépek a levegőben, hajók a Fekete-tengeren. Továbbra is nyomást fogunk gyakorolni Oroszországra, és továbbra is támogatni fogjuk Ukrajnát. A NATO továbbra is kiáll Ukrajna mellett, és ezt fogja tenni az elkövetkező években is. Az önök biztonsága a mi biztonságunk. Maradjanak erősek. Tudom, hogy azok lesznek. Szlava Ukrajni!