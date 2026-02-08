Sokkoló felvételek: kiskorúak mellett drogozott és dílerkedett az anya

Példaértékű előadás-sorozatot indított egy rendőrnő, aki alsótagozatos diákoknak írt mesét drogprevencióról.

A bajai rendőrszázados célja, hogy a gyerekek nyelvén hívja fel a figyelmet a tudatmódosító szerek veszélyeire illetve a bűnmegelőzésre. Amire szükség is van, ezen a héten például egy 28 éves anya veszélyeztette gyermekeit úgynevezett kristállyal.

Egy 28 éves kaposvári nő az internetre töltötte fel, hogy kisgyermeke segítségével kábítószert fogyaszt. Sőt, a 3 és 8 éves gyermekei jelenlétében vevőit is kiszolgálta. Kábítószer-kereskedelem, valamint kétrendbeli kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt kezdeményezték a nő letartóztatását. A gyerekek elhelyezéséről gondoskodtak.



