Folytatódtak az ukrán energetikai intézmények elleni támadások

Továbbra is az ukránok energia-üzemeit rombolja az orosz haderő, hétvégén is folytatódtak a drón támadások. Zaporizzsjában egy ember meghalt és további nyolc megsebesült. Szombat éjszaka 577 csapásról számoltak be.

A támadások folytatásával egyre kevesebben hisznek a békében Ukrajnában, sokak szerint elhúzódik majd a háború.

Az energetikai létesítményben keletkezett károk olyan súlyosak, hogy az ukrán energetikai vállalat szerint még legalább egy hét rendkívüli tűzszünetre lenne szükség ahhoz, hogy a hibákat teljesen ki lehessen javítani.