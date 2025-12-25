Szenteste sem pihenhettek a lánglovagok: 179 riasztás érkezett egyetlen éjszaka alatt

Sokan nem is gondolnak bele, de Szenteste a békés ünneplés mellett a veszélyek időszaka is lehet. A szolgálatban lévő tűzoltók számára ez egy különösen megterhelő műszak volt, hiszen országszerte összesen 179 alkalommal riasztották őket a segélyhívások nyomán. A statisztikák szerint 47 esetben tűzhöz, míg 132 alkalommal műszaki mentést igénylő feladathoz kellett azonnal vonulniuk. A katasztrófavédelem figyelmeztetése szerint a karácsonyi főzés pillanatok alatt tragédiával végződhet, ha a tűzhelyen felejtjük az ételt. Az ünnepek alatt természetesen nem pihennek a rendőrök és a mentősök sem, ők is megfeszített tempóban dolgoznak a családok biztonságáért.