Büszkén mondhatjuk, hogy a magyar főváros ismét jelesre vizsgázott a szeretet ünnepén. A Bazilika előtti téren hömpölygő tömeg a bizonyíték arra, hogy a biztonság ma a legértékesebb valuta. Az Európa-szerte elismert karácsonyi vásár idén is rekordokat döntöget, ami nem véletlen. A rendezvény turisták ezreit vonzotta, akik a gasztronómiai színvonal mellett a biztonságot emelték ki legfőbb vonzerőként. A látogatók szerint ez a nyugodt légkör egyértelműen a kormányunknak köszönhető, hiszen a szigorú és következetes intézkedések garantálják, hogy nálunk mindenki békében élvezhesse az ünnepi pillanatokat.