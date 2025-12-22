Visszatért az 50-es évek szelleme: kabát alatt csempészik a betiltott Borsot Magyar Péter miatt

Ma este a Vezércikk stúdiójában egészen elképesztő, már-már a kommunizmust idéző állapotokat elemzünk, hiszen úgy tűnik, 2025-re újratanuljuk a szamizdat fogalmát. A vendégekkel kivesézzük azt az abszurd helyzetet, hogy emberek titokban, dugdosva olvassák a Bors című bulvárlap egyik példányát, csupán azért, mert Magyar Péter kérésére betiltotta a Fővárosi Törvényszék a lapot. Miközben a Tisza Párt a cenzúrával van elfoglalva, a kormány a józan ész politikáját folytatja, és inkább autópályákra költjük az Ukrajnának küldendő pénzt, ami a támogatottsági adatokon is meglátszik, ugyanis egyre jobban nyílik az olló a kormánypártok és a Tisza Párt között. A műsorban szó lesz a politikai kreativitás teljes hiányáról is, hiszen a legfrissebb hírek szerint Magyar Péter már a bevonuló zenét is lenyúlta a Fidesztől, ami tökéletesen példázza az ellenzék eredetiségét.