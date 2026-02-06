A woke inkvizíció ismét lecsapott, vagy jogos a népharag? Huda Kattan, Johnny Depp és a cancel culture digitális mészárszéke

A cancel culture, vagyis az eltörléskultúra ismét bizonyította, hogy az egyik leghatékonyabb formája a netes bosszúnak. A legújabb áldozat Huda Kattan, a kozmetikai ipar királynője, aki a műszempillák csúcsáról zuhant a közutálat mélyére. A bűne? Egy meggondolatlan politikai poszt, amiben úgy tűnt, szimpatizál az elnyomó iráni rezsimmel. Az eredmény: több mázsa púder, szájfény és alapozó landolt a kukákban világszerte, ahogy a népharag influencerek képében lecsapott rá.