A kiugrott tiszás elárulta, hogy titokban mire készül a Tisza Párt

Csercsa Balázs: - Nem értik sokan, hogy ezt miért nem lehet felvállalni. Hiszen értjük, hogy mondjuk ezt megtámadja a Fidesz, na de hát a pártnak a külön arculatához ez hozzátartozik, hogy ha már így gondoljuk, akkor mondjuk is ki. És én azt gondolom, hogy például Dálnoki Áron éppen ezért távozott a Tiszából, mert annyira híve volt ennek a többkulcsos adónkat és nem tetszett neki, hogy ezt a párt nem vállalja fel.

Riporter: - Tehát akkor az lényegében kijelenthető, hogy a Tisza párton belül teljesen egyértelmű, hogy egy többkulcsos adót kellene bevezetni

Csercsa Balázs: - Igen, igen. én minden szakértőtől ezt hallottam.