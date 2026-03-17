Gazdasági veszélyek és szervezett bűnözés – így érvelt Lázár János Ukrajna EU-tagsága ellen

Gazdasági veszélyek és szervezett bűnözés – így érvelt Lázár János Ukrajna EU-tagsága ellen

Lázár János építési és közlekedési miniszter a kalocsai lakossági fórumon tett egyértelmű és éles kijelentést: Magyarország nem fogja támogatni Ukrajna Európai Uniós tagságát.

  • 3 órája
  • Frissítve: 2 órája
  • Forrás: HírTV
A politikus szerint az ukrán szervezett bűnözés és a „maffia” jelenléte, valamint az ország gazdasági dömpingárai közvetlen fenyegetést jelentenek Magyarország lehetőségeire és biztonságára. Lázár János hangsúlyozta, hogy a kormány nem enged a nemzetközi nyomásnak és zsarolásnak, így Ukrajna sem gyorsított eljárással, sem hagyományos úton nem számíthat a magyar szavazatokra az uniós csatlakozás során.

 

