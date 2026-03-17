A közel-keleti háborús konfliktus a műtrágya esetében is jelentős drágulást hozott

A Hormuzi-szoros lezárása kettős energia- és élelmiszerellátási válsággal fenyeget, mivel a globális olaj-, földgáz- és műtrágyaexport meghatározó része az Öböl-menti országokból származik, és a szoroson keresztül exportálják. Bár eddig úgy tűnik, hogy a leginkább érintett régió Ázsia, ezen ellátási láncok zavara veszélyes jelenséget okozhat a globális gazdaságra nézve, és tovább növelheti a geopolitikai feszültségeket.