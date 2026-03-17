Szigorú húsvéti razziát tart a fogyasztóvédelem: a piacoktól az éttermekig bárki kaphat ellenőrzést

Dr. Eitmann Norbert, az NKFH Sajtófőnöke a HírTV stúdiójában rávilágított, hogy a tavalyi szezonban több mint 3 tonna élelmiszert kellett kivonni a forgalomból a nyomonkövethetőség hiánya és a hűtési lánc megszakadása miatt. Idén a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak a glutén- és laktózmentes termékek laboratóriumi vizsgálatára, a vendéglátóhelyek higiéniájára, valamint a „kamu” akciók kiszűrésére, hogy a fogyasztók egészsége és pénztárcája is biztonságban legyen az ünnepek alatt.