A választások megnyeréséhez szükség van az önkormányzatokra is

A 2026-os választások egyik tétje, hogy továbbra is a jelenlegi önkormányzati rendszer maradjon - jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési miniszter az Önkormányzatok Országos Fórumán. Navracsics Tibor kiemelte: míg a korábbi baloldali kormányok pénzt vettek el az önkormányzatoktól, addig a kormány segíti és erősíti azokat.

Ha egy szóban kellene összefoglalni, hogy mi foglalkoztatja ma a legjobban az embereket, akkor az a biztonság lenne - hangsúlyozta a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. Szita Károly szerint a biztonság sok apró, de konkrét dologból áll össze, mint például a munka, a kiszámítható jövedelem, jövőkép a fiataloknak és biztonság az időseknek.

A 2026-os választások megnyeréséhez szükség van az önkormányzatok támogatására is - jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök úgy fogalmazott, mi vagyunk többen. A kormányfő leszögezte, helyi tudás nélkül az országot nem lehet kormányozni, és hozzátette, hogy a Fidesz meg fogja nyerni a 2026-os választásokat, ami után elkezdődhet egy új önkormányzati rendszer megalkotása.

