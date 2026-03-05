Ikon - Eperjes Károly: Hit nélkül nincs érvényes válasz a lángoló világ kérdéseire

Szamóca nemcsak a színpad titkaiba enged betekintést – elárulva például, mit tett, amikor lázasan, a szöveget elfelejtve állt a nézők előtt –, hanem beszél a maximalizmus bűnéről, a politikához fűződő viszonyáról és arról a kegyelmi állapotról is, amikor egy szerepben „átszáll az angyal a légen”. Egy vallomás hitről, a másik nem szépségéről és egy olyan pályáról, ahol a tragédia és a komédia között mindössze a nézőpont a különbség.