Ezrek énekelték együtt a Kört az év első háborúellenes gyűlésén

A rendezvény érzelmi csúcspontjaként Pataky Attila rockzenész lépett a színpadra, aki beszédében hangsúlyozta: bár ártást és káoszt ideig-óráig lehet teremteni, az életet soha nem lehet legyőzni. Az Edda frontembere „drága véreimnek” szólítva a közönséget, a kultikus „A kör” című dalt adta elő.