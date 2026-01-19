Hidvéghi Balázs: Nem fogjuk megengedni azt, hogy Magyarországot belerángassák ebbe a konfliktusba

Hidvéghi Balázs: ,,Mi nem kérünk az ő háborús politikájukból, nem fogjuk megengedni azt, hogy Magyarországot belerángassák ebbe a konfliktusba, márpedig az ő lépéseik oda vezetnének. Nem fogjuk megengedni, hogy a magyarok pénzét Brüsszelen keresztül az ukrán háború meg az ukrán állam vég nélküli finanszírozására használják föl, nem fogadjuk el a zsarolást és a fenyegetőzést, mi a béke pártján állunk. Erről szól a nemzeti petíció, a következő napokban be fogjuk jelenteni ennek a pontos formáját."