Kiemelkedő nézettség a múlt hétvégén a HírTV-n!

Szombaton jelentős érdeklődés kísérte a DPK-Háborúellenes Gyűlés élő közvetítését. A HírTV élő adás nézőinek száma meghaladta a 300 ezret. A teljes adásidő alatt a HírTV bizonyult a legtöbb nézőt elérő csatornának, megelőzve az eseményt szintén közvetítő televíziókat is.
A hétvége során – az élő közvetítéssel és a vasárnapi ismétléssel együtt – a DPK-Háborúellenes Gyűlést több mint, 400 ezren nézték.
A HírTV Youtube csatornáján is a magas volt a nézettség: több, mint 61 ezren választottak minket!
Nagyon köszönjük! Most szombaton folytatjuk! Számítunk a figyelmükre Hatvanból is.