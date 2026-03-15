Takács Péter a Hír TV-nek a Békemenetről: „Nem érezzük magunkat pestisesnek, győzni fogunk!”

A Nemzeti Ünnep és a történelmi Békemenet felemelő pillanataiban Takács Péter egészségügyi államtitkár a Hír TV-nek adott exkluzív interjút. A politikus kiemelte, hogy a százezres, mosolygó tömeg jelenléte a legnagyobb támasz a kormányfőnek a nemzetközi és hazai támadások közepette. Egy baloldali elemző korábbi, sértő megjegyzésére reagálva határozottan kijelentette: a jobboldali közösség büszke, boldog, és győzni fog.
A Békemenet forgatagában a Hír TV riporterének nyilatkozott Takács Péter. Az egészségügyi államtitkár hangsúlyozta, hogy a százezres, mosolygó tömeg erőt ad, és egyértelműen megmutatja, hogy a nemzet Orbán Viktor mögött áll, akit az utóbbi időben komoly fenyegetések érték. A baloldali elemzők üzenetére reagálva egyértelműsítette: nem érezzük magunkat pestisesnek. Épp ellenkezőleg, a hazaszerető közösség boldog, és büszkék vagyunk arra, hogy ehhez az oldalhoz tartozunk.