Takács Péter a Hír TV-nek a Békemenetről: „Nem érezzük magunkat pestisesnek, győzni fogunk!”

A Békemenet forgatagában a Hír TV riporterének nyilatkozott Takács Péter. Az egészségügyi államtitkár hangsúlyozta, hogy a százezres, mosolygó tömeg erőt ad, és egyértelműen megmutatja, hogy a nemzet Orbán Viktor mögött áll, akit az utóbbi időben komoly fenyegetések érték. A baloldali elemzők üzenetére reagálva egyértelműsítette: nem érezzük magunkat pestisesnek. Épp ellenkezőleg, a hazaszerető közösség boldog, és büszkék vagyunk arra, hogy ehhez az oldalhoz tartozunk.