Németh Szilárd szerint Kapitány István ezzel az egyetlen mozdulattal intézte el a rezsicsökkentést

A rezsicsökkentéséért felelős kormánybiztos a Bayer showban mondta el véleményét.

  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Németh Szilárd: "Ez egy támogatott, a társdalom által kívánt energiapolitika, ha úgy tetszik, aminek az a lényege, hogy biztonságos és megfizethető gáz, villany, távhő van az embereknél. Nem bonyolult ez a történet, na ezt fűrészelték mindenhonnan, mert a brüsszeli érdekek azok nem ebbe az irányba mutatnak és ehhez találnak mindig szereplőket és most is megtalálták Kapitány elvtársban ezt a szereplőt. Aki egyébként egyetlen egy mondattal elintézte ezt a rezsicsökkentést."

 

