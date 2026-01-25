Németh Szilárd szerint Kapitány István ezzel az egyetlen mozdulattal intézte el a rezsicsökkentést

Németh Szilárd: "Ez egy támogatott, a társdalom által kívánt energiapolitika, ha úgy tetszik, aminek az a lényege, hogy biztonságos és megfizethető gáz, villany, távhő van az embereknél. Nem bonyolult ez a történet, na ezt fűrészelték mindenhonnan, mert a brüsszeli érdekek azok nem ebbe az irányba mutatnak és ehhez találnak mindig szereplőket és most is megtalálták Kapitány elvtársban ezt a szereplőt. Aki egyébként egyetlen egy mondattal elintézte ezt a rezsicsökkentést."