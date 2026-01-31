Magabiztos retorikai érzékkel válaszolt a kérdésekre Orbán Viktor a DPK hatvani Háborúellenes Gyűlésén, valamint szívet melengető pillanatnak is szemtanúi voltunk

Orbán Viktor rámutatott:

nem kell elmagyaráznia Hatvanban, hogy miért rossz a háború.

Itt a háború nem elméleti dolog, hanem hús-vér szenvedés – fogalmazott. Példaként említette, hogy a második világháborúban milyen nehézségek érték a térséget.

Orbán Viktor a cigány-magyar együttélésről úgy fogalmazott, itt most minden fel van verve, mint a zacc. Utalva arra, hogy a tiszások zavart akarnak kelteni, társadalmi feszültséget szítani.

– Két módon tudunk segíteni: munkával és tanulással, csak vegyék fel a munkát. És a gyerekek járjanak iskolába. Sok cigány család élt is a polgárosodás lehetőségével, kezdett el dolgozni. Megdupláztuk az érettségivel rendelkezők számát, és munkát is találtak. A közfoglalkoztatásból átmentek nagyon sokan a piac világába – idézte fel a miniszterelnök.

A kormányfő megjegyezte, hogy emberölés, rablás, kényszerítés, lopás, szexuális erőszak van azoknak a priuszán, akiket a Tisza a fideszesekre küldött. Őket szervezték bandába és küldték rá a fideszesekre.

"Üzenjük meg a tiszásoknak: ne uszítsák a cigányt a cigány ellen és a cigányokat a magyarok ellen. Csak így őrizhetjük meg a békét Magyarországon"

– tette hozzá többek között Orbán Viktor.