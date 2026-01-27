Orbán Viktor arra utasította Szijjártó Pétert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét

Orbán Viktor úgy fogalmazott: nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, ezért arra kérte Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét.

Az ukrán külügyminiszter szombaton tett közzé közösségi oldalán egy posztot, amelyben indulatos, személyeskedő támadást intézett Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök ellen. Andrij Szibiha Szálasi Ferenchez hasonlította a miniszterelnököt, valamint azt állította, hogy Orbán Viktort nem érdekli a kárpátaljai magyarok biztonsága és akadályozza a békét.

Volodimir Zelenszkij pedig még a múlt héten Davosban üzent Orbán Viktornak, azt állítva a miniszterelnökről, hogy megpróbálja kiárusítani az európai érdekeket.

Ha látom, hogy Zelenszkij kolléga fenyeget, akkor arra szoktam gondolni, hogy ő az én ötödik ukrán elnököm.

- így reagált a miniszterelnök a szombati háborúellenes gyűlésen Zelenszkij kijelentéseire.

A Külgazdasági és Külügyminiszter hétfőn pedig közösségi oldalán reagált az ukrán támadásokra. Szijjártó Péter úgy fogalmazott: a Tisza Párt kijevi tagozata beindult, nem titkolják, hogy el akarják takarítani az útból a szuverén magyar nemzeti kormányt, mert a Tisza győzelme lenne az egyetlen lehetőség arra, hogy Magyarországot belehúzzák a háborújukba.

