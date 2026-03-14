Lépéskényszerbe hoztuk az ukránokat!

Vannak már eredmények - erről számolt be az Ukrajnába utazott államtitkár Orbán Viktornak. § A miniszterelnök telefonon egyeztetett Czepek Gáborral, aki arról számolt be, hogy a Barátság kőolajvezetékről egyeztetés kezdődött, amit a Naftogaz nevű ukrán cég tart a nagykövetségi képviselőknek.
Magyarországot Heizler Antal nagykövet képviseli az egyeztetésen, ami után vélhetően sokkal többet fognak tudni a cső állapotáról. Az államtitkár kijelentette, hogy a tényfeltáró bizottság konkrét tényekkel tud hazatérni Kijevből. A kormányfő szerint sikerült mozgásba hozni a gépezetet, ezzel pedig
lépéskényszerbe hozták az ukránokat.