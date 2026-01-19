Adás
Belföld
Gazdaság
Külföld
Kék hírek
Színes
Kiemelt videók
3 perc
3 perc
Kiderült a titok! Még a csehek is Orbán Viktortól tanulnak
1 perc
1 perc
Hátrányosan érintené az energiaszektort
1 perc
1 perc
Hamis képet vizionálnak
1 perc
1 perc
Hatalmas pusztítást végeznek
2 perc
2 perc
Új technológia a láthatáron
2 perc
2 perc
A boldogság tanítása - a Dalai Láma filmje
1 perc
1 perc
A zord idő ellenére is népszerű volt az Educatio kiállítás
1 perc
1 perc
Kövér László szerint nem csak képviselőket, hanem sorsot választunk 2026-ban
1 perc
1 perc
Keményen összecsaptak az érvek a háborús finanszírozás kapcsán
2 perc
2 perc
A Sajtóklub is felfedte a Tisza Párt veszélyes hátországát
1 perc
1 perc
Sorsdöntő tavasz előtt: Kövér László elárulta, mi forog kockán a következő választáson
3 perc
3 perc
Összeomlott a Tisza-sztori: Szimon Renáta vallomása porrá zúzta Magyar Péter rágalomhadjáratát
HírTv
Belföld
fórum
megyei önkormányzatok
Orbán Viktor
Orbán Viktor az önkormányzatokat a győzelem zálogaiként jelölte meg
A miniszterelnök az Önkormányzati Fórumon mondott beszédet.
Hírek
4 órája
Forrás: HírTV
Megosztom
Vágólapra másolva!
Videó:
Továbbiak a témában
3 perc
Hírek
Sírógörcs a Tisza partján
1 perc
Híradó
Hátrányosan érintené az energiaszektort
1 perc
Híradó
Hamis képet vizionálnak