Orbán Viktor: Ha valaki ezt nem bírja, az menjen balett táncosnak

A miniszterelnök az ukrán vezetéstől hozzájuk érkező verbális támadásokat kommentálta közösségi oldalán.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Orbán Viktor: "Naponta érkezik újabb és újabb fenyegetés Ukrajnából. Hol az elnöktől, hol a külügyminisztertől, hol valamelyik titkosszolgálati embertől. Ez a választásokig a mindennapi élet része lesz, ők kormányváltást akarnak, ukránbarát kormányt fenyegetnek bennünket. Nem az országot, hanem leginkább a kormány tagjait, különösen Szijjártó Pétert, meg engem személyesen. Tehát ha valaki ezt nem bírja, az menjen balett táncosnak."

 

