Orbán Viktor: Ha valaki ezt nem bírja, az menjen balett táncosnak

Orbán Viktor: "Naponta érkezik újabb és újabb fenyegetés Ukrajnából. Hol az elnöktől, hol a külügyminisztertől, hol valamelyik titkosszolgálati embertől. Ez a választásokig a mindennapi élet része lesz, ők kormányváltást akarnak, ukránbarát kormányt fenyegetnek bennünket. Nem az országot, hanem leginkább a kormány tagjait, különösen Szijjártó Pétert, meg engem személyesen. Tehát ha valaki ezt nem bírja, az menjen balett táncosnak."