Biztosítani kell a törvény erejét

Éppen ezért a Főváros Kormányhivatal törvényességi felhívással fog élni a fővárosi közgyűlés felé, Karácsony Gergelyt és a Tisza Pártot pedig arra fogják utasítani, hogy gondolják újra az általuk megszavazott költségvetést. Sára Botond posztjában úgy fogalmazott, hogy a nemzet fővárosának költségvetésének törvényesnek kell lennie, a város működését pedig a továbbiakban is biztosítani kell.