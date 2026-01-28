NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Horváth László: Magyarország nem enged semmilyen nyomásnak

Magyarország továbbra is kiáll a zéró tolerancia mellett - hangsúlyozta a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Magyarország továbbra is kiáll a zéró tolerancia mellett - hangsúlyozta híradónknak a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

Horváth László ismertette, hogy az Európai Bizottság a drogliberalizáció elutasítása miatt perelte be Magyarországot, amiért a kannabisz besorolását érintő közös uniós álláspont ellen szavazott. Horváth László kiemelte, hogy az uniós bíróság hiába vádaskodik jogsértéssel, Magyarország nem enged semmilyen nyomásnak.

 

Továbbiak a témában