HírTvKülföld

Magyarországon zéró tolerancia van a drogkereskedőkkel szemben

A témárólTéglásy Kristóf a Drogkutató Intézet Stratégiai igazgatója nyilatkozott.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
A szakértő ezekre a kérdésekre válaszolt a riportban:

1. A kormány a tavalyi évben zéró toleranciát hirdetett a drogok és a drogkereskedőkkel szemben. Az elmúlt hónapokban rendőrségi razziáktól volt hangos a média. A fogyasztás és a kereskedelem reagált ezekre a történésekre?

2. Az Európai Uniós kötelezettségi eljárása arra vonatkozik, hogy Magyarország változtasson a marihuánával kapcsolatos hozzáállásán, vagyis lazítson. Ez zárójelbe tenné az elmúlt időszak erőfeszítéseit? 

 

