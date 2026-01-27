Parizer, gárdamellény és egy néma nagykövet: Brüsszel már a választási vereségre készíti a csalás-kottát

Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete úgy iszkolt el a mikrofonok elől, mint aki a diplomáciai mentelmi jogát a kellemetlen kérdésekre is kiterjesztené. A háttérben pedig a Tisza Párt éppen a politikai gravitációval ismerkedik: a választási csalás brüsszeli emlegetése már most elindult, ami a biztos vereség legbiztosabb jele. A gárdamellényes pózolás és az olcsó parizer-PR kevés volt a magyaroknak, a számok beszakadtak. Az ukrán nagykövet menekülése szimbolikus: a válaszok hiánya beismerés. A Gárdamellény és parizer politikai termékként lejárt szavatosságú, a brüsszeli narratíva építése pedig csak a vesztesek előre megírt mosakodása, miközben Dobrev Klára is csak asszisztál a káoszhoz.