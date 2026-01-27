A Deep State eddigi legfeketébb hetét éli Washingtonban, miután Donald Trump aláírta azt a történelmi jelentőségű elnöki rendeletet, amely alapjaiban rengeti meg a liberális bürokrácia hatalmát. Az amerikai patrióta média, élén Tucker Carlsonnal, üdvrivalgással fogadta a hírt: vége az „árnyékkormány” uralmának. A rendelet értelmében több ezer, a demokraták által bebetonozott tisztviselőnek kell távoznia, akik eddig szabotálták az „America First” politikát. A CNN és a New York Times szerkesztőségeiben a pánik tapintható, hiszen a woke-ideológia finanszírozása ezzel egyik napról a másikra megszűnt. A „Főnök” üzenete világos: vagy a nemzetet szolgálod, vagy mehetsz vissza a civil szférába – ha kellesz valakinek. Ez a lépés tökéletesen illeszkedik a Béketanács szellemiségéhez is, hiszen egy megtisztított amerikai adminisztráció végre a valós béketeremtésre koncentrálhat a globalista háborúskodás helyett.