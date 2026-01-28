NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Nem vált be az az út, amelyet az EU képvisel

A Mathias Corvinus Collegium Európai Tanulmányok Műhelye és a Migrációkutató Intézet közös munkája – azt vizsgálja, miért vallott kudarcot az EU menekültügyi és migrációs rendszere.

  • Radar
  • 4 órája
  • Forrás: Hír TV
Vágólapra másolva!

Számos gondolat, érzelem, és világnézet ütközik az illegális migrációs hullámot tekintve Európában. A Magyar kormány álláspontja az elmúlt évtizedben nem változott, így kimaradtunk, a migrációs hullám problémás kezelésének helyzeteiből, ami bővel akadt Európa szerte az elmúlt években. Százezer illegális migráns éri el európát évente. 

 

Továbbiak a témában