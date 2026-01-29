Szétesőben a Tisza? Újabb kilépők és durva belső módszerek a célkeresztben

A politikai kampány „voodoo-szakaszba” lépett – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök azután, hogy egy tiszás aktivista rituálisan elégette Rétvári Bence államtitkár fotóját. A HírTV Komment című műsorában a vendégek éles vitát folytattak a Tisza Párt belső viszonyairól, ahol egymást követik a „kivégzőosztag-módszereket” emlegető kilépők.
Futó Boglárka vendégei – Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója, Megyeri Jonathán rabbi, a Neokohn főszerkesztője, Trencséni Dávid, a Klikk TV szerkesztője és Radics Béla, a Fidesz–KDNP parlamenti képviselőjelöltje rávilágítottak a Tisza Párt belső válságára is. A műsorban elhangzott: a párton belüli „kivégzőosztag-módszerek” és a brüsszeli háborús pszichózis egyaránt súlyos fenyegetést jelentenek a józan politikai párbeszédre.