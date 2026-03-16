Orbán Viktor elárulta, hogy mi a kapcsolat Daniel Freund és Magyar Péter között

Lelepleződött Magyar Péter: azt csinálná a Tisza Párt kormányon, amit Zelenszkij parancsol - ezt Daniel Freund mondta a Patriótának adott interjúban. A Zöldek európai parlamenti képviselője többek között arról beszélt, hogy pénzt és fegyvert küldenének a háborúba, valamint behódolnának az ukrán olajblokádnak is.

Hiába tagad a Tisza Párt, Daniel Freund bevallotta: azt csinálnák kormányon, amit Zelenszkij parancsol - így reagált Orbán Viktor a német zöldpárti képviselő kijelentéseire.

Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője arról beszélt, hogy Daniel Freund kijelentése mennyire lepte meg az elemzőket. Kitért arra is, hogy mi az, amit Brüsszel elvár Magyar Pétertől, illetve ha ezeket teljesíti, akkor hogyan fogja ezt eladni a választóinak.