7 év börtönt kapott Czeglédy Csaba

7 év börtönbüntetésre ítélték Czeglédy Csabát. A DK-s politikus ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt indult eljárás. Czeglédy Csaba egy szombathelyi diákmunkával foglalkozó cég vezetőjeként 2011 és 2017 között egy olyan hálózatot hozott létre, amelynek célja az volt, hogy elkerülje az áfa, a személyi jövedelemadó és más járulékok befizetését. A Human Operator Zrt. 2017-ben vált fizetésképtelenné, ami több ezer diákot is érinthetett. A vád szerint ezzel több mint 6,2 milliárd forint kárt okoztak az államnak.

Czeglédy azonban korábban azt állította, hogy ő nem bűnös, de olyanra is volt példa, hogy a tárgyaláson több kifogást is emelt az eljárás ellen. Czeglédy Csaba ellen 2018 márciusában a bíróság megszüntette az előzetes letartóztatását, mivel a volt politikust független képviselőjelöltként jogerősen nyilvántartásba vették. Így Czeglédy jogosulttá vált a mentelmi jogának gyakorlására.

Jelenleg pedig éppen Magyar Pétert bújik a mentelmi joga mögé. A Tisza Párt elnöke ellen a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított eljárást, miután a pártelnök az Ötkert nevű szórakozóhelyen került összetűzésbe egy férfival. Később az ügyet a Központi Nyomozó Főügyészség vette át, mivel Magyar Péter európai parlamenti képviselőként mentelmi jogot élvez.