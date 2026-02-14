NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
Emlékezetes hasonlattal élt Orbán Viktor az évértékelő beszédében

Emlékezetes hasonlattal élt Orbán Viktor az évértékelő beszédében

Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszédében egy rendhagyó hasonlattal, az „Old Spice-kormány” kifejezéssel összegezte kabinetje eddigi munkáját: eszerint a nemzeti kormány nem ígéretekkel, hanem kézzelfogható bizonyítékokkal szolgál a választóknak.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

A kormányfő beszédében kiemelte a fix 3 százalékos otthonteremtési program sikerét, a 14. havi nyugdíj bevezetését, valamint a minimálbér 11 százalékos emelését, amelyet alacsony gazdasági növekedés mellett is sikerült megvalósítani. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a magyar politika logikája szerint a problémákat előbb megoldják, és csak utána magyarázzák el, hiszen hitvallása szerint a politikában nincs lehetetlen, csak olyan dolog, amit még nem próbáltak elégszer.

 

Továbbiak a témában