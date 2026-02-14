Emlékezetes hasonlattal élt Orbán Viktor az évértékelő beszédében

A kormányfő beszédében kiemelte a fix 3 százalékos otthonteremtési program sikerét, a 14. havi nyugdíj bevezetését, valamint a minimálbér 11 százalékos emelését, amelyet alacsony gazdasági növekedés mellett is sikerült megvalósítani. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a magyar politika logikája szerint a problémákat előbb megoldják, és csak utána magyarázzák el, hiszen hitvallása szerint a politikában nincs lehetetlen, csak olyan dolog, amit még nem próbáltak elégszer.