Márki-Zay Péter után Magyar Péter is találkozott a lengyel miniszterelnökkel

Hangos üdvözlés és ölelkezés: így köszöntötte a lengyel miniszterelnököt Magyar Péter. Nem ez az első alkalom, amikor a Tisza Párt a Donald Tusk-féle kormánnyal folytatott együttműködéséről derülnek ki részletek. Tarr Zoltán korábban egy kiszivárgott hangfelvételen beszélt a közös munkáról. Egy másik felvételen pedig azt részletezte Magyar Péter jobbkeze, hogyha hatalomra lépnének, akkor átalakítanák az igazságügyi rendszert. Ezen pedig a lengyelekkel dolgoznak együtt.

Nemcsak a lengyelekkel áll szoros kapcsolatban a Tisza Párt. A bukott miniszterelnök jelölt, Márki-Zay Péter többször feltűnt Magyar Péter mellett. Néhány hónapja találkozásuk során pedig meglepetéssel is készült a Tisza Párt elnöke számára. Még jó tanáccsal is ellátta Magyar Pétert a baloldali összefogás 2022-es vezetője, például azzal, hogy Donald Tusk-kal találkozik. A lengyel politikus az előző országgyűlési választások előtt aktívan kampányolt a hazai balliberális oldal mellett. 2022-ben még meg is látogatta Márki-Zay Pétert, a napokban pedig a Tisza Párt vezetőivel találkozott.

Nem újdonság, hogy a baloldal vezetője ukrán-barát politikusokkal találkozik - ezt már a nemzetpolitikáért felelős államtitkár mondta. Nacsa Lőrinc kiemelte: Magyar Péter olyan vezetőkkel találkozott, akik a háború támogatásában érdekeltek.