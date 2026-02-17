NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

A magyar-amerikai kapcsolatok alapja a két ország vezetője közötti szívélyes viszony

Orbán Balázs szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter és a magyar kormányfő budapesti találkozójának fontos üzenete van.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

 Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója: "Azt is nyilvánvalóvá tette, ezen prüszkölnek most a politikai ellenfeleink, hogy ennek az alapja a két vezető közötti szívélyes viszony. Tehát finoman utalt arra, hogy addig érdekelt Amerika Magyarország sikerében, ameddig Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt." Orbán Balázs hozzátette: a találkozó és az amerikai külügyminiszter nyilatkozata eloszlatta azokat a kétségeket, amelyeket az ellenzéki sajtó próbált kelteni hónapokkal ezelőtt, hogy vajon meddig támogatja Amerika hazánkat, vagy hogy a pénzügyi védőpajzs létezik-e egyáltalán. 
A kormánypártok országgyűlési képviselője pedig arról beszélt, hogy több ponton is közös a magyar és az amerikai érdek. 
 

 

Továbbiak a témában