A magyar-amerikai kapcsolatok alapja a két ország vezetője közötti szívélyes viszony

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója: "Azt is nyilvánvalóvá tette, ezen prüszkölnek most a politikai ellenfeleink, hogy ennek az alapja a két vezető közötti szívélyes viszony. Tehát finoman utalt arra, hogy addig érdekelt Amerika Magyarország sikerében, ameddig Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt." Orbán Balázs hozzátette: a találkozó és az amerikai külügyminiszter nyilatkozata eloszlatta azokat a kétségeket, amelyeket az ellenzéki sajtó próbált kelteni hónapokkal ezelőtt, hogy vajon meddig támogatja Amerika hazánkat, vagy hogy a pénzügyi védőpajzs létezik-e egyáltalán.

A kormánypártok országgyűlési képviselője pedig arról beszélt, hogy több ponton is közös a magyar és az amerikai érdek.

