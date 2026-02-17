Csütörtökön tartja a Donald Trump által életre hívott béketanács az első találkozóját

A kormányfőt az amerikai elnök hívta meg meg a közösségbe, melyet a davosi világgazdasági fórumon alapítottak meg január 22-én. A tanácsot eredetileg Gáza újjáépítésének felügyeletére tervezték, az alapokmány tervezete azonban nem korlátozza a testület szerepét kizárólag a palesztin területre és az ottani helyzet rendezésének kérdésére. Az amerikai elnök korábban úgy fogalmazott, hogy a Béketanács korlátlan lehetőségekkel bír, az általa felvázolt elképzelés pedig világbékéről szól.